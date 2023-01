» CONTES DEFAITS « . UN TOUR DE CHANT À SOUFFLETS Le Mans, 21 mars 2023, Le Mans .

» CONTES DEFAITS « . UN TOUR DE CHANT À SOUFFLETS

239 Avenue Rhin et Danube LES SAULNIERES Le Mans Sarthe LES SAULNIERES 239 Avenue Rhin et Danube

2023-03-21 18:30:00 – 2023-03-21 19:30:00

LES SAULNIERES 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans

Sarthe

Superforma et JM France présentent

» CONTES DEFAITS « . UN TOUR DE CHANT À SOUFFLETS

Il y a urgence à défaire ces contes qui ont fait nos repères. On les appelle des contes de fée… Est-ce parce qu’ils nous mènent à la baguette ?

Que le prince se passe de princesse, que le croco vous talonne les fesses, que l’araignée soit jolie et Baba Yaga une mamie qui s’ennuie, que le lièvre et la tortue préfèrent rire que courir, tout est prétexte à repenser le texte. Parce que nous pouvons tous faire sortir de notre bedon des histoires à dormir debout, des histoires de cordons, et d’appétits gloutons, réunissons nos imaginaires autour du vieux chaudron !

» CONTES DEFAITS « . UN TOUR DE CHANT À SOUFFLETS

https://superforma.fr/agenda/contes-defaits

LES SAULNIERES 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

dernière mise à jour : 2023-01-12 par