Valence École Chauffour Drôme, Valence Contes de tous pays École Chauffour Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Contes de tous pays École Chauffour, 20 janvier 2022, Valence. Contes de tous pays

École Chauffour, le jeudi 20 janvier 2022 à 09:00

Venez écouter les contes proposées dans toutes les langues par des parents ou des lectrices de Lire et Faire Lire. Contes de tous pays à l’école Chauffour École Chauffour 11 rue Chauffour 26000 Valence Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu École Chauffour Adresse 11 rue Chauffour 26000 Valence Ville Valence lieuville École Chauffour Valence