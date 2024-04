Contes de saison à la médiathèque de Cajarc Cajarc, mardi 9 avril 2024.

Cette année, à chaque vacance scolaire, les bibliothèques de Cajarc et d’Assier vous proposent des lectures de saisons pour tous les enfants à partir de 3 ans.

En avril, vertes feuilles, nuages de papillons et éclosion de fleurs… Le soleil revient et la nature se réveille ! Venez célébrer le printemps avec nous autour d’un bouquet de lectures pimpantes et colorées !

Entrée libre et gratuite, à partir de 3 ans.

Médiathèque Françoise Sagan

Cajarc 46160 Lot Occitanie

