Contes de saison à la médiathèque d’Assier rue Pierre levée, Assier, jeudi 22 février 2024.

Vent glacé et ciel bas vous font pâlir ? Reprenez des couleurs en venant aux » Contes de saisons », vêtus de vos plus beaux pyjamas et pantoufles chatoyantes.

Petit déjeuner offert assorti de lectures douces et réconfortantes !

Dans le cadre de Graines de Moutards, quinzaine culturelle jeunesse du Grand-Figeac.

A partir de 3 ans

Début : 2024-02-22 10:00:00

fin : 2024-02-22

rue Pierre levée, Médiathèque

Assier 46320 Lot Occitanie

