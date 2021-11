Colombes Médiathèque Jacques-Prévert Colombes, Hauts-de-Seine Contes de sagesse amoureuse sous la yourte Médiathèque Jacques-Prévert Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Médiathèque Jacques-Prévert, le dimanche 23 janvier 2022 à 15:00

Confortablement installé.e.s sous la yourte, venez écouter des contes pleins de sagesse autour du thème inépuisable de l’amour qui fait tourner les têtes ! [Enjoy :-)](https://www.youtube.com/watch?v=8dsI85h6i2c)

En continu, des sessions de 20 min pour une dizaine de personnes

Venez écouter des contes pleins de sagesse autour du thème inépuisable de l’amour Médiathèque Jacques-Prévert 6 passage Jacques Prévert 92700 Colombes Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T15:00:00 2022-01-23T18:00:00

