CONTES DE PÂQUES Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

CONTES DE PÂQUES Palavas-les-Flots, 29 avril 2022, Palavas-les-Flots. CONTES DE PÂQUES Palavas-les-Flots

2022-04-29 – 2022-04-29

Palavas-les-Flots Hérault 10h30 Contes de Pâques Il était une fois… à la médiathèque », des bibliothécaires qui racontent des histoires aux tout-petits. pour enfants de 0 à 5 ans Réservé aux adhérents Nombre de places limité. Sur inscription Médiathèque Saint-Exupéry www.mediathèque.palavaslesflots.com 10h30 Contes de Pâques Il était une fois… à la médiathèque », des bibliothécaires qui racontent des histoires aux tout-petits. pour enfants de 0 à 5 ans Réservé aux adhérents Nombre de places limité. Sur inscription Médiathèque Saint-Exupéry www.mediathèque.palavaslesflots.com +33 4 67 50 42 49 https://www.xn--mediathque-56a.palavaslesflots.com/ 10h30 Contes de Pâques Il était une fois… à la médiathèque », des bibliothécaires qui racontent des histoires aux tout-petits. pour enfants de 0 à 5 ans Réservé aux adhérents Nombre de places limité. Sur inscription Médiathèque Saint-Exupéry www.mediathèque.palavaslesflots.com Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

CONTES DE PÂQUES Palavas-les-Flots 2022-04-29 was last modified: by CONTES DE PÂQUES Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 29 avril 2022 Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault