Contes de Noël Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie

Contes de Noël Saint-Pierre-de-Frugie, 11 décembre 2022, Saint-Pierre-de-Frugie. Contes de Noël

Bar associatif « Le Frugie » Lieu-dit Le Bourg Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Lieu-dit Le Bourg Bar associatif « Le Frugie »

2022-12-11 15:00:00 – 2022-12-11 16:30:00

Lieu-dit Le Bourg Bar associatif « Le Frugie »

Saint-Pierre-de-Frugie

Dordogne Fabienne vous contera les histoires de Noel crées lors des ateliers de

création de contes du 2 et 3 décembre. Fabienne vous contera les histoires de Noel crées lors des ateliers de

création de contes du 2 et 3 décembre. +33 6 77 06 45 06 Bibliothèque pixabay

Lieu-dit Le Bourg Bar associatif « Le Frugie » Saint-Pierre-de-Frugie

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Pierre-de-Frugie Autres Lieu Saint-Pierre-de-Frugie Adresse Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Lieu-dit Le Bourg Bar associatif "Le Frugie" Ville Saint-Pierre-de-Frugie lieuville Lieu-dit Le Bourg Bar associatif "Le Frugie" Saint-Pierre-de-Frugie Departement Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-frugie/

Contes de Noël Saint-Pierre-de-Frugie 2022-12-11 was last modified: by Contes de Noël Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie 11 décembre 2022 Bar associatif "Le Frugie" Lieu-dit Le Bourg Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Dordogne Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne