10h30 : Lecture de contes de Noël pour les enfants de maternelle. 10h à 13h : Découverte de livres pour enfants. Présence de Christine Camps-Hollard qui dédicacera ses livres.

Exposition de dessins de l’illustrateur palois Nicolas Julien-Hollard alias PaNda.

