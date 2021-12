Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées, Lourdes Contes de Noël Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Contes de Noël Lourdes, 28 décembre 2021, Lourdes.

2021-12-28 15:00:00 – 2021-12-30

Pass sanitaire obligatoire. Du mardi 28 au jeudi 30 décembre 2021 au Palais des Congrès de Lourdes, Bruno Spiesser vous fait la lecture de contes ! Lectures de contes d’hiver par Bruno Spiesser les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 décembre au Palais des Congrès de Lourdes à 15h et suivi d’un goûter. Gratuit.

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes

