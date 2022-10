Contes de Noël Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Contes de Noël Gujan-Mestras, 17 décembre 2022, Gujan-Mestras. Contes de Noël

Médiathèque Michel Bézian Gujan-Mestras Gironde

2022-12-17 – 2022-12-17 Gujan-Mestras

Gironde Conte de Noël. Pestacles et Cie. Dans le village des lutins, les préparatifs vont bon train, tout le monde s’affaire. Mais au petit matin, le traîneau de cadeaux a disparu !…

Spectacle musical de marionnettes en plusieurs tableaux. Gratuit.

De 6 mois à 5 ans

