Hérault Claret CONTES DE NOËL A CLARET

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les festivités de fin d’année sur Claret ne sont pas finies ! Samedi 17 décembre retrouvez à la Salle du Parc,

à partir de 10h pour les plus petits (6 mois à 5 ans)

à 11h15 pour les plus grands (à partir de 6 ans),

Séverine Barbelanne de l’association « Il m’était fée conter » pour des contes de Noël offerts par la municipalité ! Accès libre sans inscription, elle vous attend nombreuses et nombreux ! CONTES DE NOËL A CLARET

