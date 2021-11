Brélès Brélès Brélès, Finistère Contes de Noël Brélès Brélès Catégories d’évènement: Brélès

2021-12-29 15:30:00 – 2021-12-29 16:30:00

Brélès Finistère Brélès A partir de 10 ans. Un après-midi en famille au château dans l’ambiance de Noël. Pour les gourmands, une tasse de chocolat chaud est offerte.* sur réservation. +33 6 49 70 97 40 A partir de 10 ans. Un après-midi en famille au château dans l’ambiance de Noël. Pour les gourmands, une tasse de chocolat chaud est offerte.* sur réservation. Brélès

