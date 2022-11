Contes de Noël

Contes de Noël, 19 décembre 2022, . Contes de Noël



2022-12-19 14:30:00 – 2022-12-19 15:30:00 De nombreux contes attendent d’être raconté durant Noël… Découvrez-les autour d’un bon chocolat chaud ! Au programme : Dimanche 11 & vendredi 23 : 1,2,3… Noël. Samedi 17, mardi 20 & samedi 24 : Comment on a sauvé Noël ? Jeudi 22 et lundi 19 : Kamashibaï De nombreux contes attendent d’être raconté durant Noël… Découvrez-les autour d’un bon chocolat chaud ! Au programme : Dimanche 11 & vendredi 23 : 1,2,3… Noël. Samedi 17, mardi 20 & samedi 24 : Comment on a sauvé Noël ? Jeudi 22 et lundi 19 : Kamashibaï dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville