Contes de mots appliqués et d’animaux par Ariane Labonté Bourdeilles Bourdeilles Catégories d’évènement: Bourdeilles

Dordogne

Contes de mots appliqués et d’animaux par Ariane Labonté Bourdeilles, 23 avril 2022, Bourdeilles. Contes de mots appliqués et d’animaux par Ariane Labonté Place de la Mairie Médiathèque de Bourdeilles Bourdeilles

2022-04-23 10:30:00 – 2022-04-23 Place de la Mairie Médiathèque de Bourdeilles

Bourdeilles Dordogne Bourdeilles Contes de mots appliqués et d’animaux par Ariane Labonté.

jeune public. Accès libre. Contes de mots appliqués et d’animaux par Ariane Labonté. +33 5 53 03 68 50 Contes de mots appliqués et d’animaux par Ariane Labonté.

jeune public. Accès libre. médiathèque

Place de la Mairie Médiathèque de Bourdeilles Bourdeilles

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Val de Dronne

Détails Catégories d’évènement: Bourdeilles, Dordogne Autres Lieu Bourdeilles Adresse Place de la Mairie Médiathèque de Bourdeilles Ville Bourdeilles lieuville Place de la Mairie Médiathèque de Bourdeilles Bourdeilles Departement Dordogne

Bourdeilles Bourdeilles Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeilles/

Contes de mots appliqués et d’animaux par Ariane Labonté Bourdeilles 2022-04-23 was last modified: by Contes de mots appliqués et d’animaux par Ariane Labonté Bourdeilles Bourdeilles 23 avril 2022 Bourdeilles Dordogne

Bourdeilles Dordogne