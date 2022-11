Contes de Marseille et chansons Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-02 21:00:00

Bouches-du-Rhône Une heure avec Bernard GHIRARDI et ses «Contes de Marseille »



Vous découvrirez La Fontaine, Grimm, Perrault, Alphonse Daudet et même…. Shakespeare, d’autres encore revus et corrigés à la sauce marseillaise par le talent de Bernard.



Celui-ci ci avec sa gouaille, son accent et son humour décapant vous emmènera en balade dans les collines de la Treille, sur les bords de l’étang de Berre ou bien encore dans les calanques de Sugiton et d’En Vau.



Toute la soirée, possibilité d’achat de ses livres (10 euros)



Suivi de la soirée chansons françaises et autres… en acoustique,

Animé par le Collectif KIKAFÉ



Vous pouvez venir avec vos voix et vos instruments (pas de percussions, pas de cuivres,…)



Contes et chansons acoustiques. https://www.facebook.com/people/El-ACHE-De-CUBA/100066515022419/ El Ache de Cuba 9 place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

