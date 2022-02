Contes de l’impossible ? Médiathèque du Centre culturel des Prés-du-Roy de Saint-Germain-lès-Arpajon Saint-Germain-lès-Arpajon Catégories d’évènement: Essonne

le samedi 2 avril à Médiathèque du Centre culturel des Prés-du-Roy de Saint-Germain-lès-Arpajon

Je connais un monde où demain est aujourd’hui et tout à l’heure est maintenant, Je connais un monde où le dedans est dehors et le dehors est dedans, Je connais un monde où le petit est grand et le grand est petit, Dans ce monde, les choses impossibles permettent de trouver des chemins de possibles. Si tu veux connaitre ce monde, il te suffit de suivre les mots de la conteuse ! Alors n’attends plus. Vas-y. [http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/les-contes-du-cest-comme-ca-avril/](http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/les-contes-du-cest-comme-ca-avril/)

Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. – Spectacle conté par Florence Desnouveaux – Médiathèque du Centre culturel des Prés-du-Roy de Saint-Germain-lès-Arpajon 34 route de Leuville Saint-Germain-lès-Arpajon

2022-04-02T10:30:00 2022-04-02T11:10:00;2022-04-02T15:30:00 2022-04-02T16:10:00

