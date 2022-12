Contes de l’Apatam Billère, 8 janvier 2023, Billère .

Contes de l’Apatam

Salle Lacaze Billère Pyrénées-Atlantiques

2023-01-08 17:00:00 – 2023-01-08

Billère

Pyrénées-Atlantiques

EUR 10 Après les fêtes, pensez à réserver votre dimanche soir 8 janvier à 17H à Billère.

Ce sera un moment apaisant plein de fraîcheur et de rires.

De plus vous contribuerez à la construction d’une école maternelle au Burkina Faso.

Nous vous proposons d’embarquer à bord d’un taxi-brousse pour découvrir quelques uns des paysages et des histoires qui se racontent dans les villages mossis, sénoufos, gourmantchés et dans le vaste continent africain.

Aux histoires : Blanche Bottura

Aux musiques : Vincent Ricci

Tout public à partir de 10 ans

+33 6 28 08 06 01

billere

Billère

