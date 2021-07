Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Contes de la terrasse Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

Contes de la terrasse Neufchâtel-en-Bray, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Neufchâtel-en-Bray. Contes de la terrasse 2021-07-07 15:00:00 – 2021-07-07

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray Contes pour les petites oreilles à partir de 3 ans avec la conteuse Laurence Mouton.

Inscription obligatoire (jauge limitée). Contes pour les petites oreilles à partir de 3 ans avec la conteuse Laurence Mouton.

Inscription obligatoire (jauge limitée). +33 2 35 97 47 30 Contes pour les petites oreilles à partir de 3 ans avec la conteuse Laurence Mouton.

Inscription obligatoire (jauge limitée). dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Neufchâtel-en-Bray Adresse Ville Neufchâtel-en-Bray lieuville 49.73387#1.43895