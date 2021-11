Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg CONTES DE LA SAINT NICOLAS POUR LES 3-8 ANS Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

CONTES DE LA SAINT NICOLAS POUR LES 3-8 ANS Sarrebourg, 8 décembre 2021, Sarrebourg. CONTES DE LA SAINT NICOLAS POUR LES 3-8 ANS Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Sarrebourg

2021-12-08 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-08 15:15:00 15:15:00 Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix

Sarrebourg Moselle Pour ce dernier rendez-vous mensuel avec Joëlle la conteuse de la bibliothèque Pierre Messmer, cette dernière a choisi de raconter Saint Nicolas et ses histoires. L’entrée est libre. Pour les parents qui n’auraient pas le pass sanitaire, possibilité de déposer les enfants dans la cour de la bibliothèque entre 14h15 et 14h30 où ils seront pris en charge. Les enfants pourront être récupérés au même endroit entre 15h15 et 15h30. Renseignements au 03 87 03 28 52. +33 3 87 03 28 52 Libre de droits – Pixabay

Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Sarrebourg

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Ville Sarrebourg lieuville Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Sarrebourg