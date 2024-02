Contes de la pleine lune – Contes et bols tibétains par Karine Leroy Théâtre Mandapa Paris, samedi 24 février 2024.

Contes de la pleine lune – Contes et bols tibétains par Karine Leroy Un voyage poétique et initiatique doux comme des pas sur la neige, mystérieux comme un rire dans la nuit. Samedi 24 février, 20h30 Théâtre Mandapa

En février, c’est la Pleine Lune des Neiges ! Au son des bols tibétains, la conteuse fera résonner des contes merveilleux, pour la plupart d’Asie. Partage et rituel de pierre de lune pour célébrer cet instant éphémère.

Karine Leroy, contes et bols tibétains

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

