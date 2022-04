Contes de la nuit Espace Andrée Chedid, 2 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Contes de la nuit

Espace Andrée Chedid, le samedi 2 avril à 17:00

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible : les sorciers et les fées, les rois puissants et les garçons d’écurie, les loups garous et les belles dames sans merci, les cathédrales et les paillotes, les villes d’or et les forêts profondes, les flots d’harmonie de choeurs immenses et les sortilèges d’un seul tamtam, la méchanceté qui ravage et l’innocence qui triomphe…

Un film de Michel Ocelot (à partir de 8 ans), 84 min

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T18:24:00