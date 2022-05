CONTES DE LA NUIT, DE LA LUNE ET DES ÉTOILES – NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – MAISON DES CONSULS Les Matelles, 14 mai 2022, Les Matelles.

CONTES DE LA NUIT, DE LA LUNE ET DES ÉTOILES – NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – MAISON DES CONSULS Les Matelles

2022-05-14 – 2022-05-14

Les Matelles Hérault Les Matelles

Samedi 14 mai, dans le cadre de la Nuit des Musées, la Maison des Consuls accueille les “Contes de la Nuit, de la Lune et des Étoiles”, pour apprendre à scruter les rêves et s’approcher du mystère de la nuit…

Depuis le début des temps, la voûte céleste fascine et fait rêver les hommes ; partout dans le monde, on a inventé des histoires pour tenter d’expliquer les mystères de la nuit, de la lune et des étoiles. Aujourd’hui pourtant, pour la première fois dans l’histoire humaine, les étoiles ne sont plus visibles dans certains endroits. Comme le dit l’astrophysicien Hubert Reeves : “En allumant les lampadaires, les hommes ont éteint les étoiles.”

Les contes proposés sont une invitation à lever les yeux vers l’immensité céleste et à écouter les rêves tissés à l’aube des temps par nos ancêtres. Dans certaines cultures, on dit qu’aux temps des commencements, il n’y avait que la nuit noire et profonde ; dans d’autres pays, au contraire, on dit qu’au début, il n’y avait que le jour ; c’est ce que racontent notamment les Indiens d’Amazonie. Ailleurs encore, on dit que le ciel était tellement bas, qu’il n’était pas nécessaire de s’éclairer la nuit, la lumière bleutée des étoiles toutes proches étant suffisante. En Inde, on raconte que chaque nuit la lune était ronde et pleine jusqu’à ce que Chandra, le dieu de la lune, se moque de Ganesh, le dieu à tête d’éléphant. En Chine, la merveilleuse légende du Bouvier et de la Tisserande raconte la naissance de la Voie Lactée ou comment deux amoureux sont devenus les étoiles que l’on appelle aujourd’hui Vega et Altaïr.

Contes, tout public à partir de 7 ans

Durée : 55 min

Entrée libre

Manifestation organisée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Samedi 14 mai, dans le cadre de la Nuit des Musées, la Maison des Consuls accueille les “Contes de la Nuit, de la Lune et des Étoiles”, pour apprendre à scruter les rêves et s’approcher du mystère de la nuit…

+33 4 99 63 25 46 https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/culture/maison-des-consuls/

Samedi 14 mai, dans le cadre de la Nuit des Musées, la Maison des Consuls accueille les “Contes de la Nuit, de la Lune et des Étoiles”, pour apprendre à scruter les rêves et s’approcher du mystère de la nuit…

Depuis le début des temps, la voûte céleste fascine et fait rêver les hommes ; partout dans le monde, on a inventé des histoires pour tenter d’expliquer les mystères de la nuit, de la lune et des étoiles. Aujourd’hui pourtant, pour la première fois dans l’histoire humaine, les étoiles ne sont plus visibles dans certains endroits. Comme le dit l’astrophysicien Hubert Reeves : “En allumant les lampadaires, les hommes ont éteint les étoiles.”

Les contes proposés sont une invitation à lever les yeux vers l’immensité céleste et à écouter les rêves tissés à l’aube des temps par nos ancêtres. Dans certaines cultures, on dit qu’aux temps des commencements, il n’y avait que la nuit noire et profonde ; dans d’autres pays, au contraire, on dit qu’au début, il n’y avait que le jour ; c’est ce que racontent notamment les Indiens d’Amazonie. Ailleurs encore, on dit que le ciel était tellement bas, qu’il n’était pas nécessaire de s’éclairer la nuit, la lumière bleutée des étoiles toutes proches étant suffisante. En Inde, on raconte que chaque nuit la lune était ronde et pleine jusqu’à ce que Chandra, le dieu de la lune, se moque de Ganesh, le dieu à tête d’éléphant. En Chine, la merveilleuse légende du Bouvier et de la Tisserande raconte la naissance de la Voie Lactée ou comment deux amoureux sont devenus les étoiles que l’on appelle aujourd’hui Vega et Altaïr.

Contes, tout public à partir de 7 ans

Durée : 55 min

Entrée libre

Manifestation organisée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

CCGPSL

Les Matelles

dernière mise à jour : 2022-04-25 par