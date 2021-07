Paris Pavillon du Lac, Parc de Bercy Paris Contes de la nature, spectacle bilingue LSF – français Pavillon du Lac, Parc de Bercy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Contes de la nature, spectacle bilingue LSF – français Pavillon du Lac, Parc de Bercy, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 28 juillet 2021

de 15h à 16h30

Le mercredi 28 juillet 2021

de 17h30 à 19h

gratuit

Des contes bilingues LSF-français sont interprétés par deux comédiens, l’un sourd signant, l’autre entendante soignante. Le spectacle « Contes de la nature » appelle à préserver la diversité et la beauté du vivant. Ces contes font découvrir aux spectateurs, qu’ils soient malentendant ou non, les mythes et légendes du monde entier au sujet de dame nature Au cours d’une petite promenade ils vont passer de l’Océanie à la Guyane, d’un continent à un autre grâce au spectacle signé à quatre mains par les deux comparses qui ont dans leur besace des histoires fabuleuses qui appellent à préserver la diversité et la beauté du vivant. Ce spectacle a été commandé par l’Observatoire de la nature de Colmar en 2017, il continue de tourner dans les festivals et villes de la France entière pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Crédit photo : Didier Noghero/ Contes de la nature Chaque représentation est précédée par un « atelier interactif d’initiation à la Langue des Signes Française (LSF) » pour sensibiliser les entendants à la LSF et initiation aux mots-signes de la LSF Crédit photo : Rouge Vivier Avec la complicité du public sourd, les acteurs apprennent au public entendant (enfants comme adultes), le vocabulaire signé qui sera utilisé pendant le spectacle : éléments, couleurs, personnages, animaux, lieux, etc. Aidé de cartes visuelles où dessinés les mots, le public propose un signe correspondant au mot puis découvre le signe en LSF. C’est un moment ludique et d’échange. Il accroît l’attention du public entendant qui se fait une joie de comprendre, pendant la représentation, les signes qu’il a appris.ait une joie de comprendre, pendant la représentation, les mots qu’il a appris. Spectacles -> Théâtre Pavillon du Lac, Parc de Bercy 3 Rue François Truffaut, 75012 Paris Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (227m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (719m) Bus 24 et 64

Contact :Association ROUGE VIVIER 0677157984 contact@rougevivier.fr http://rougevivier.fr/ 0687466945 jacques.closson@gmail.com Spectacles -> Théâtre Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-28T15:00:00+02:00_2021-07-28T16:30:00+02:00;2021-07-28T17:30:00+02:00_2021-07-28T19:00:00+02:00

Dicom/Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Pavillon du Lac, Parc de Bercy Adresse 3 Rue François Truffaut, 75012 Paris Ville Paris lieuville Pavillon du Lac, Parc de Bercy Paris