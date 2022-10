« Contes de la lune noire » et atelier d’écriture à Orgelet Orgelet Orgelet Catégories d’évènement: Jura

Jura Le vendredi 28 octobre 2022 à Orgelet: Pour Halloween, l’Adapemont vous propose une après-midi et une soirée terrifiantes ! ​ 14h-16h : Atelier d’écriture fantastique par la Cie Tout conte fait Inscription obligatoire.

Tarif : participation libre. À partir de 12 ans.

​​Médiathèque intercommunale, 8 Bis Grande Rue, Orgelet. 20h : Spectacle « Contes de la Lune Noire » par la Cie Tout conte fait Durée : 1h. Tarif : 5€. À partir de 12 ans.

Réservation conseillée.

​​Hôtel BABET, Place du Bourg Merlia, accès côté salle de la Grenette, Orgelet. Inscription et réservation au 03 84 85 47 91 ou sur contact@adapemont.fr ou au 5 rue de l’Eglise à Orgelet. contact@adapemont.fr +33 3 84 85 47 91 Orgelet

