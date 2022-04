Contes de la forêt de Brix – Nocturne Hardinvast, 10 juin 2022, Hardinvast.

Contes de la forêt de Brix – Nocturne Hardinvast

2022-06-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-10 23:00:00 23:00:00

Hardinvast Manche

Balade contée dans la forêt de Brix avec les contes de :

– Jean-Marin et les loups (Les aventures d’un jeune berger aux temps du brigandage…)

– Sur la route des Rois (Le Châtaigner de Hardinvast, vestige de la forêt de Brix.)

– Marie et le Follet de la Glacerie (Une aventure au village fortifié de la verrerie.)

– Pierrot et le Goublin de maison (Vivre avec un Goublin !…)

– Marie de la Couaille (Aux origines de la foire de Brix.)

– Le coucou à la plume d’argent (Histoire de trésor !…)

Sur demande pour des groupes de 12 à 100 personnes

Départ et arrivée : étang des raconteurs (parking gratuit) Départ à 20h30.

Distance : 5,5 km

Durée : environ 2h30 (la vitesse de marche est adaptée au groupe)

Prévoir des chaussures de marche vêtement chaud, lampe de poche et une bouteille d’eau.

Attention : balade non accessible aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes

Réservation obligatoire.

