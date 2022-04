Contes de la forêt de Brix & Grillades

Contes de la forêt de Brix & Grillades, 10 juillet 2022, . Contes de la forêt de Brix & Grillades

2022-07-10 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-10 Bienvenue pour cette balade contée matinale qui se terminera sous les auspices d’un délicieux repas grillades. Avec les contes de : – Jean-Marin et les loups (Les aventures d’un jeune berger aux temps du brigandage…)

– Sur la route des Rois (Le… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville