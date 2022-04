Contes de la Croix du Sud avec Philemon Garcia et Fauve Beauvieux Teavora, 6 avril 2022, Marseille.

Contes de la Croix du Sud avec Philemon Garcia et Fauve Beauvieux

Teavora, le mercredi 6 avril à 21:00

Restauration habituelle. Entrée libre, réservation possible. Conte, prix libre au chapeau **Contes de la Croix du Sud** Contes du grand Sud : depuis la lettre A, de l’Atlantique, en passant par l’Atlas marocain et l’Algérie, une quête d’amour. Ce sont des contes d’espérance et de sagesse, qui peuvent être inspirés par les mille et une nuits. Des contes aux couleurs du désert et aux parfums de jasmin, pour voyager en terre d’émotions. Durée : 1h. Tout public, à partir de 7 ans **Philemon, conteur depuis 23 ans** Membre de la compagnie marseillaise Les Balladons, association de conteurs, et de l’association Numed, qui agit pour les rapprochements artistiques entre les deux rives de la Méditerranée. Un conteur des couleurs du monde, de merveilleux, inspiré des poèmes amérindiens ou des contes du désert marocain, avec des personnages qui se perdent, pour trouver leur chemin. Ses rêves se sont mêlés aux contes traditionnels. Philémon a été nommé « Conteur citoyen de l’Unesco » depuis décembre 2016, pour l’action de racontage dans des fêtes de fraternité, de vivre ensemble, et sur les lieux de travail. **Fauve Beauvieux, oudiste** Originaire de Vienne en Isère, a commencé la musique à l’adolescence avec la guitare jazz et surtout manouche. Après la découverte du oud a 20 ans, s’en sont suivi des voyages autour de la mer Méditerranée à la découverte des différentes cultures et musiques. C’est grâce à une grande connexion avec l’Algérie depuis une dizaine d’années qu’avec son association NUMED, elle organise des ateliers et des résidences de musique fusion avec des musiciens algériens, tunisiens et marseillais en Kabylie. Aujourd’hui, elle chante dans plusieurs langues et joue un répertoire méditerranéen avec des touches de jazz, et adore mettre des contes en musique.

Prix libre

♫CONTE MUSICAL♫

Teavora 65 Boulevard Longchamp, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T21:00:00 2022-04-06T23:59:00