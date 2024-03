CONTES DE FILLES QUI AVANCENT La Turballe, vendredi 8 mars 2024.

CONTES DE FILLES QUI AVANCENT La Turballe Loire-Atlantique

Le 8 mars étant une journée d’action, de rassemblements à travers le monde et l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes, Hélène K de l’association du PLAN B propose de conter des histoires de Filles qui avancent !



Traditionnellement les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis. Venez écouter les contes d’Hélène au PLAN B !



Princesses, paysannes ou filles de marchands, elles marchent, marchent sur le chemin, les filles des contes, trouvent leur place dans le monde, deviennent reines de leur destin.

Quelles belles femmes puissantes, intelligentes et courageuses !

Le 8 mars à 11h, au PLAN B, la voix d’Hélène Kerurien vous donne rendez-vous avec elles.

INFOS PRATIQUES

– Tout public à partir de 5 ans,

– Chapeau pour l’association du PLAN B,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 11:00:00

fin : 2024-03-08 12:00:00

12 place du marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cafe-epicerie-leplanb.fr

L’événement CONTES DE FILLES QUI AVANCENT La Turballe a été mis à jour le 2024-03-03 par eSPRIT Pays de la Loire