Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande « Contes de faits », pièce de théâtre Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

« Contes de faits », pièce de théâtre Sainte-Foy-la-Grande, 17 décembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande. « Contes de faits », pièce de théâtre Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

2021-12-17 – 2021-12-17 Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande Spectacle théâtral – par les compagnons du Théâtre

A partir de 12 ans Par delà les prairies maléfiques et les forêts enchantées se trouve la seigneurie d’Elbeuf. Les hommes étant partis guerroyer aux croisades, la vie s’organise tant bien que mal au château, grâce à l’aide précieuse des sorcières, des licornes et des fées. Spectacle théâtral – par les compagnons du Théâtre

A partir de 12 ans Par delà les prairies maléfiques et les forêts enchantées se trouve la seigneurie d’Elbeuf. Les hommes étant partis guerroyer aux croisades, la vie s’organise tant bien que mal au château, grâce à l’aide précieuse des sorcières, des licornes et des fées. +33 5 57 46 10 84 Spectacle théâtral – par les compagnons du Théâtre

A partir de 12 ans Par delà les prairies maléfiques et les forêts enchantées se trouve la seigneurie d’Elbeuf. Les hommes étant partis guerroyer aux croisades, la vie s’organise tant bien que mal au château, grâce à l’aide précieuse des sorcières, des licornes et des fées. Compagnons du Théâtre

Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2021-09-11 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Ville Sainte-Foy-la-Grande lieuville Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande