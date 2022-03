Contes de cinéma : Parasite Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Contes de cinéma : Parasite Médiathèque Nord Luce Courville, 10 juin 2022, Nantes. 2022-06-10

Horaire : 14:00

Gratuit : oui À partir de 16 ans Un film de Bong Joon Ho, 2019 (132mn, VOSTF) dans le cadre du Festival des 3 Continents, en partenariat avec l’Orpan et dans le cadre de l’exposition Portraits d’afghans de Jahida Sahar Elham Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park… Médiathèque Nord Luce Courville adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Nord Luce Courville Adresse 1 Rue Eugène Thomas Ville Nantes Age maximum À partir de 16 ans lieuville Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Contes de cinéma : Parasite Médiathèque Nord Luce Courville 2022-06-10 was last modified: by Contes de cinéma : Parasite Médiathèque Nord Luce Courville Médiathèque Nord Luce Courville 10 juin 2022 Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique