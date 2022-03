Contes de Canterbury D’après Geoffrey Chaucer Théâtre le Galpon Petit-Lancy Catégorie d’évènement: Petit-Lancy

Contes de Canterbury D’après Geoffrey Chaucer Théâtre le Galpon, 24 juin 2022, Petit-Lancy. Contes de Canterbury D’après Geoffrey Chaucer

du vendredi 24 juin au samedi 23 juillet à Théâtre le Galpon

Des pèlerins qui ne se connaissent pas se rencontrent dans une auberge à la veille de leur départ pour la cathédrale de Canterbury, dans le Kent. Commence alors une série d’histoires narrées par ces personnages issus des différents milieux sociaux de l’Angleterre médiévale. Les Contes de Canterbury sont des histoires à tiroirs ; un narrateur témoigne des actions des pèlerins, qui eux-mêmes prennent la parole pour raconter des histoires. Des univers emplis de diables, fées, dieux, personnages mythologiques et animaux doués de parole. Une croisée des imaginaires, brassée par la musique, le chant, les masques, les marionnettes, les ombres. L’œuvre est immense et les personnages incarnés sur scène sont multiples. Dans une traduction qui permet de déployer une langue qui passe de la crudité à la poésie, les joutes verbales entre les personnages s’imbriquent, savoureuses, les unes aux autres. Une création qui nous invite à découvrir sept contes qui s’incarnent durant toute une nuit dans une même auberge.

Prix des places, sauf exceptions : 25F Tarif de soutien 22F Plein tarif 15F OCE, AVS, AI, Passedanse 10F Professionnels des arts de la scène, Le mercredi (sauf exceptions) : entrée à prix libre

Des individus que tout oppose tissent des ponts malgré eux Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T20:00:00 2022-06-24T21:30:00;2022-06-25T20:00:00 2022-06-25T21:30:00;2022-06-26T18:00:00 2022-06-26T19:30:00;2022-07-01T20:00:00 2022-07-01T21:30:00;2022-07-02T20:00:00 2022-07-02T21:30:00;2022-07-08T20:00:00 2022-07-08T21:30:00;2022-07-09T20:00:00 2022-07-09T21:30:00;2022-07-15T20:00:00 2022-07-15T21:30:00;2022-07-16T20:00:00 2022-07-16T21:30:00;2022-07-22T20:00:00 2022-07-22T21:30:00;2022-07-23T20:00:00 2022-07-23T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Petit-Lancy Autres Lieu Théâtre le Galpon Adresse Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Ville Petit-Lancy lieuville Théâtre le Galpon Petit-Lancy

Théâtre le Galpon Petit-Lancy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/petit-lancy/

Contes de Canterbury D’après Geoffrey Chaucer Théâtre le Galpon 2022-06-24 was last modified: by Contes de Canterbury D’après Geoffrey Chaucer Théâtre le Galpon Théâtre le Galpon 24 juin 2022 Petit-Lancy Théâtre le Galpon Petit-Lancy

Petit-Lancy