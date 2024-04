Contes de Bretagne et d’ailleurs Médiathèque Les Lettres de Mon Moulin Saint-Michel-Chef-Chef, vendredi 19 avril 2024.

Rejoignez Didier, notre conteur Michelois à la Médiathèque de Saint-Michel-Chef-Chef, qui vous émerveillera ou effraiera avec ces récits légendaires parfois très anciens…

Retour au temps des grands-parents et même bien avant, lorsque le quotidien était rythmé par le du labeur des champs du lever au coucher du soleil ! L’ hiver, les soirées étaient précoces et longues, alors, on invitait les voisins pour profiter d’une soirée au coin du feu et pour se laisser voyager au fil des histoires du conteur.

Légendes, magie et sorcellerie laissaient à croire que tout était possible pour échapper aux conditions les plus rudes. On rêvait à la chance et au miracle sans trop y croire quand même…

Alors, n’hésitez plus et laissez-vous conter une histoire Vous ne le regretterez pas !

A noter

à partir de 8-10 ans

parking à proximité

pas de réservation

ouvert à tous

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19 18:30:00

Médiathèque Les Lettres de Mon Moulin 22 bis Rue du Redois

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@stmichelchefchef.fr

