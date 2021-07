Contes de bouches à oreilles et petites mains Ecole maternelle Carnot, 11 août 2021-11 août 2021, Paris.

1 conteuse/danseuse, 1 musicien et 1 illustratrice investissent l’espace quotidien et emmènent le jeune public dans leur univers composé de danse, de musique, de conte, de dessins et vidéo, les enfants sont conviés à interagir avec la danseuse/conteuse et le musicien et invités ensuite à dessiner avec l’illustratrice.

Dans le cadre de l’Hyper festival 2021 organisé par la ville de Paris, l’association Watkaz vous propose une série de 3 performances adaptées à chaque public, 3 variations autour du thème « Monde d’après – mondes de près » réalisées par les artistes membres de notre collectif, qui visent à explorer les multiples facettes du monde, dans un nouveau souffle. Nous souhaitons faire dialoguer public et territoire et transformer l’espace de vie quotidien en un geste créatif, créer de nouveaux imaginaires ensemble. Contes de bouches à oreilles et petites mains, une performance contée et dansée, fait partie de ce projet.

Contes à voir, à écouter, à danser et à dessiner!

Le corps et la voix de la danseuse/conteuse, la main de l’illustratrice se déploient dans l’espace quotidien au rythme des musiques jouées en direct pour offrir aux enfants et leur famille, une performance pluridisciplinaire composée de contes participatifs.

A travers des contes issus de différentes parties du monde : conte géorgien, conte guarani ou conte guinéen, nous invitons les enfants à suivre les aventures de Grviti, la maman colombe pleine d’audace, de Chogui, l’enfant oiseau musicien, de Fanta la poule qui pose beaucoup trop de questions ou encore Gouzou le pigeon voyageur philosophe ! Le fil conducteur de toutes ces histoires est l’oiseau, symbole intermédiaire entre l’homme et la nature, en quête de connaissance et de liberté.

Ces contes au ton humoristique qui entremêlent danse, musique et dessin, nous offrent la possibilité de sortir de notre quotidien, de notre ordinaire, apportant une distance et un nouveau regard nécessaire en ces temps si particuliers de pandémie mondiale.

Nous pensons qu’à travers cette proposition composée de contes, les enfants ou plus largement les familles du quartier, pourront s’évader le temps de la performance de leur quotidien, créant des moments de vie partagés dans la bienveillance, la créativité et l’interaction, développant les imaginaires.

Suite à la performance, nous proposons également un temps de médiation où nous invitons les enfants qui le souhaitent, à dessiner les personnages vus dans les contes accompagnés de l’illustratrice, à danser sur la musique accompagnés de la danseuse/conteuse et du musicien et à raconter leur propre conte pour le mettre en scène. Il nous paraît essentiel de prendre le temps de cet échange pour créer des liens entre les artistes et les habitants du quartier, faire résonner et donner sens au geste créatif.

