Contes d’automne au Brocéliande Café, 28 octobre 2022, .

Contes d’automne au Brocéliande Café



2022-10-28 – 2022-10-28

Que diriez-vous d’écouter contes de Brocéliande et contes d’ici et d’ailleurs bien au chaud au Brocéliande Café, le tout suivi d’un goûter copieux et délicieux ? Alors on vous donne rendez-vous durant les vacances de la Toussaint avec des conteurs du coin, qui connaissent Brocéliande comme leurs poches et vont vous raconter les histoires des chevaliers de la table ronde, de la Samain, des contes du grand nord ou encore des légendes du petit peuple de la forêt.

21 octobre : Tortequesne

27 octobre : Linda

28 octobre : Laurent

30 octobre : Jessica

31 octobre : Laurent

1er novembre : Katia

3 novembre : Linda

4 novembre : Tortequesne

RDV à 15h pour les contes jusqu’à 16h pour l’heure du goûter !

Pensez à réserver pour être sûr d’avoir de la place et pouvoir déguster votre quatre-heure (10€ contes, 3.5€ goûter)

dernière mise à jour : 2022-10-20 par