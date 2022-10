Contes d’Armor et d’Argoat Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistre

Contes d'Armor et d'Argoat Brest, 15 octobre 2022, Brest.

Médiathèque de Saint Martin Place Guérin Brest

2022-10-15 19:00:00 – 2022-10-15 20:00:00

Place Guérin Médiathèque de Saint Martin

Brest

Finistre A partir de silhouettes de papier découpé, Fabrice Mondéjar nous plonge dans l’univers des contes bretons. A partir de 6 ans – sur inscription +33 2 98 33 58 70 https://bibliotheque.brest-metropole.fr/ Place Guérin Médiathèque de Saint Martin Brest

