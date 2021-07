Saint-Paulien Saint-Paulien Haute-Loire, Saint-Paulien Contes dans les arbres Saint-Paulien Saint-Paulien Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien

Contes dans les arbres Saint-Paulien, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Paulien. Contes dans les arbres 2021-07-14 18:30:00 – 2021-07-14

Saint-Paulien Haute-Loire Venez écouter les contes de Jean-Pierre Arnaud dans les arbres à 3m de haut. canopyenforet@gmail.com +33 6 99 75 09 04 http://www.aventureshauteloire.com/ dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Paulien Adresse Ville Saint-Paulien lieuville 45.1214#3.7939