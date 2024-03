Contes dans le jardin Jardin « Les gots d’eau » promenade St Just 02000 Laon Laon, vendredi 31 mai 2024.

Contes dans le jardin Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai et 2 juin Jardin « Les gots d’eau » promenade St Just 02000 Laon Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Après une visite libre du jardin, les enfants écoutent un conte qui leur fera découvrir les plantes des et éléments évoquant les 5 sens, suivi d’un jeu ​d’énigmes en binôme.

Jardin « Les gots d’eau » promenade St Just 02000 Laon Promenade St Just Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France 0652131331 [{« type »: « email », « value »: « e.roques2@laposte.net »}] Jardin paysager de 1500m2, évoluant depuis 30 ans au pied des remparts.

S’étageant sur 4 niveaux, il offre différents points de vues. Il est composé essentiellement de vivaces et de haies taillées pour structurer le jardin. Promenade piétonne, tables de pique-nique.

Accès en voiture possible.

©ROQUES Élisabeth