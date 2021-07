Crémieu Crémieu Crémieu, Isère Contes dans le Cloître de Stéphane Olivier, conteur Crémieu Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Contes dans le Cloître de Stéphane Olivier, conteur Crémieu, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Crémieu. Contes dans le Cloître de Stéphane Olivier, conteur 2021-07-04 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-29 17:30:00 17:30:00 Place de la Nation-Charles de Gaulle Cloître des Augustins

Crémieu Isère Chaque dimanche en juillet et en août, le conteur Stéphane Olivier vous emporte dans un univers de contes traditionnels merveilleux à l’intérieur du cloître des Augustins à Crémieu. stephane.olivier9@free.fr +33 6 26 53 55 77 http://stephaneolivier9.wixsite.com/solivierconteur dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Crémieu, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Crémieu Adresse Place de la Nation-Charles de Gaulle Cloître des Augustins Ville Crémieu lieuville 45.72447#5.25042