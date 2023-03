Contes d’amour et de désir Beauvais Catégories d’Évènement: Beauvais

Oise

Contes d’amour et de désir, 11 mars 2023, Beauvais . Contes d’amour et de désir Rue de la Longue Haie Beauvais Oise

2023-03-11 – 2023-03-11 Beauvais

Oise 0 Des Contes d’amour, romantiques, coquins, désespérés et fous.

Une parole poétique et malicieuse pour ceux qui sèment sur le chemin de l’amour. Des histoires des quatre coins du monde adaptées et contées par Claude Birck de la Cie des Croquenotes et Faim d’Histoires.

Sonorisation et éclairage : Marcel Gobilliard. Public : Adultes

Entrée libre sur réservation..

Participation au chapeau. wordpress.voisinlieu@gmail.com +33 9 54 66 25 82 https://voisinlieupourtous.fr/ Voisinlieu Pour Tous

Beauvais

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Rue de la Longue Haie Beauvais Oise Ville Beauvais Departement Oise Lieu Ville Beauvais

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais /

Contes d’amour et de désir 2023-03-11 was last modified: by Contes d’amour et de désir Beauvais 11 mars 2023 Beauvais Oise Rue de la Longue Haie Beauvais Oise

Beauvais Oise