Contes créoles Salle Ylora Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Contes créoles Salle Ylora, 4 mai 2022, Nantes. 2022-05-04

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : oui Entrée libre Connaissez-vous les contes de Ti Jean ? Venez faire sa connaissance ainsi que d’autres contes antillais.+ Initiation à la langue créole.Proposés par l’association des Antillais et Guyanais de la Loire-Atlantique Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Salle Ylora Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

Salle Ylora
Adresse 1 rue d'Irlande
Ville Nantes

