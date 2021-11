Commercy Médiathèque Emilie du Châtelet Commercy, Meuse Contes coquins Médiathèque Emilie du Châtelet Commercy Catégories d’évènement: Commercy

Médiathèque Emilie du Châtelet, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

“La chair de la langue” et autres contes d’amour, en musique par Guillaume LOUIS. C’est un voyage dans les contes pour adultes, des fiauves lorrains racontés jadis dans les veillées après le coucher des enfants, des histoires d’Europe et d’orient parlant de cette attraction déraisonnable qui épice la vie, et la désordonne joyeusement. “La chair de la langue” et autres contes d’amour en musique par Guillaume Louis Médiathèque Emilie du Châtelet Chateau Stanislas 55200 Commercy Commercy Meuse

