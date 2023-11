Contes & comptines pour les tout-petits Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Contes & comptines pour les tout-petits Médiathèque Hélène Berr Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 29 novembre 2023

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 22 novembre 2023

de 10h30 à 11h00

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Deux séances pour les 0-3 ans pour se mettre en appétit ou découvrir la Nature Contes gourmands

Ventre qui gargouille, galette qui roule et gâteaux faits

maison seront au menu de nos contes, comptines et jeux de doigts.

mercredi 22 novembre à 10 h 30 Contes de nos jardins

Partons à la découverte des créatures de nos jardins, de

leur naissance à leur transformation.

mercredi 29 novembre à 10 h 30 Avec Krystel Beauchêne de la compagnie Esprits bariolés Sur inscription à partir d’un

mois avant chaque date

par téléphone, mail ou auprès

des bibliothécaires

Places limitées Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Krystel Beauchêne Conteuse manipulant une gerbe de blé Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Hélène Berr Paris latitude longitude 48.8425409974728,2.39747702255727

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/