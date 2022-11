Contes, comptines et mandoline Labenne Labenne Catégories d’évènement: Labenne

Landes EUR Quand la musique et la lecture entrent en résonance : une histoire, un conte, un album prennent vie. Proposé par Isabelle Garon, cet atelier est un moment musical à partager en famille. Spectacle gratuit pour les 3/5 ans, sur inscription auprès de la ludo-médiathèque. ATTENTION la ludo-médiathèque fermera exceptionnellement ses portes au public à partir de 17h ce jour. Atelier Contes, comptines et mandoline, proposé par Isabelle Garon. Un moment musical à partager en famille. Spectacle gratuit pour les 3/5 ans, sur inscription auprès de la ludo-médiathèque. Mairie de Labenne

