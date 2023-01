Contes cocasses tricotés à la fourche Plouyé Plouyé OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Plouyé Catégories d’Évènement: Finistère

Plouyé

Contes cocasses tricotés à la fourche Plouyé, 10 février 2023, Plouyé OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Plouyé. Contes cocasses tricotés à la fourche Ker Is Tavarn Plouyé Finistère

2023-02-10 – 2023-02-10 Plouyé

Finistère Plouyé Rendez-vous au KerIs Tavarn.

Epopées populaires et mélodies mutines

Souffle d’un autre temps, aux accents bretons et québécois, pied de nez à nos enfermements.

Des histoires culottées, de bon dieu, de radins, de béquilles, de grenouille cuire…

Contes à se bidonner, à cogiter et rêver mélés de chants révolutionnaires et bretons.

Pour Adultes et enfants + 7 ans

Avec entracte pour se resservir +33 6 60 85 65 24 Plouyé

dernière mise à jour : 2023-01-06 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouyé Autres Lieu Plouyé Adresse Ker Is Tavarn Plouyé Finistère OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Ville Plouyé OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Plouyé lieuville Plouyé Departement Finistère

Plouyé Plouyé OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Plouyé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouye-ot-monts-darree-yeun-elez-plouye/

Contes cocasses tricotés à la fourche Plouyé 2023-02-10 was last modified: by Contes cocasses tricotés à la fourche Plouyé Plouyé 10 février 2023 finistère Ker Is Tavarn Plouyé Finistère OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Plouyé Plouyé, Finistère

Plouyé OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Plouyé Finistère