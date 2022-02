Contes Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mercredi 16 mars au mercredi 11 mai à Centre d’animation Soupetard

Contes jeune public ———————- Des papis et des mamies des quartiers Soupetard et Amouroux racontent des histoires aux enfants. L’humour, la joie, la musique, le décor et le partage sont au rendez-vous. Les tout-petits adorent !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

