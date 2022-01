Contes caribéens en musique et initiation à la langue créole Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’évènement: île de France

Contes caribéens en musique et initiation à la langue créole Bibliothèque Goutte d’Or, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Un spectacle familial pour petits et grands avec Igo Drané et ses complices : Thierry Galand percussionniste et Aurélie Helmlinger au Steel Pan. Avec humour et tendresse, le conteur-musicien, vous embarque dans l’aventure inattendue d’un ti bolonm, où les personnages : animaux, humains objets, prennent vie au rythme des percussions. Un trio complice, qui chante, danse, improvise, lance des devinettes, joue avec le public en français et en créole ! ‘Yékrik’ dit le conteur, ‘Yé krak’ ! Répond l’assemblée. Instruments : Steel Pan, voix, percussions, flûte, harmonica, conque de lambi, clavier… Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Photographie en haut de page : © Orama Nivet Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

Contact : 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744

