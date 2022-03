Contes bretons à la bibliothèque Benoîte Groult ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Contes bretons à la bibliothèque Benoîte Groult ! Bibliothèque Benoîte Groult, 18 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 14h00 à 15h00

gratuit

A l’occasion de la fête de la Bretagne, dans le 14ème arrondissement, Marie-Aline Pouteau enchantera les 6-10 ans et leurs accompagnants, avec ses histoires … et sa musique ! Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

13 : Gaîté (Paris) (173m) 91 : Place de Catalogne (Paris) (96m)

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ Enfants;Littérature;Loisirs

Date complète :

2022-05-18T14:00:00+01:00_2022-05-18T15:00:00+01:00

Marie-Aline Pouteau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris lieuville Bibliothèque Benoîte Groult Paris Departement Paris

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Contes bretons à la bibliothèque Benoîte Groult ! Bibliothèque Benoîte Groult 2022-05-18 was last modified: by Contes bretons à la bibliothèque Benoîte Groult ! Bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult 18 mai 2022 Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris

Paris Paris