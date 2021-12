Clichy-la-Garenne Médiathèque Jean D'Ormesson Clichy-la-Garenne, Hauts-de-Seine Contes bilingues en langue des signes française “Sens dessus dessus” Médiathèque Jean D’Ormesson Clichy-la-Garenne Catégories d’évènement: Clichy-la-Garenne

Médiathèque Jean D’Ormesson, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Contes et comptines pour public entendant et sourd à partir de 18 mois par la compagnie Pavé Volubile.

Entrée libre

Médiathèque Jean D'Ormesson 15, rue D'Estienne D'Orves 92110 Clichy Clichy-la-Garenne Hauts-de-Seine

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T18:00:00

