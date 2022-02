Contes bébés lecteurs Labatut Labatut Catégories d’évènement: Labatut

Landes

Contes bébés lecteurs Labatut, 21 mai 2022, Labatut. Contes bébés lecteurs Médiathèque de Labatut 605 route de l’église Labatut

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 11:30:00 Médiathèque de Labatut 605 route de l’église

Labatut Landes Labatut EUR Histoires, comptines, jeux de doigts… Une séance pour les tout-petits ! Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. Histoires, comptines, jeux de doigts… Une séance pour les tout-petits ! Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles +33 5 58 98 12 89 Histoires, comptines, jeux de doigts… Une séance pour les tout-petits ! Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. Médiathèque de Labatut 605 route de l’église Labatut

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Labatut, Landes Autres Lieu Labatut Adresse Médiathèque de Labatut 605 route de l'église Ville Labatut lieuville Médiathèque de Labatut 605 route de l'église Labatut Departement Landes

Labatut Labatut Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labatut/

Contes bébés lecteurs Labatut 2022-05-21 was last modified: by Contes bébés lecteurs Labatut Labatut 21 mai 2022 Labatut Landes

Labatut Landes