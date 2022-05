Contes Bébés Lecteurs

Contes Bébés Lecteurs, 17 septembre 2022, . Contes Bébés Lecteurs

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-17 10:30:00 EUR Toc toc toc, M. Pouce, es-tu là ? Chut !! Il dort ! Mais quand M. Pouce est réveillé, les histoires peuvent commencer.

Avec Nathalie M’Rica de Ma Fabrique à Mots.

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. Toc toc toc, M. Pouce, es-tu là ? Chut !! Il dort ! Mais quand M. Pouce est réveillé, les histoires peuvent commencer.

Avec Nathalie M’Rica de Ma Fabrique à Mots.

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. +33 6 12 59 58 57 Toc toc toc, M. Pouce, es-tu là ? Chut !! Il dort ! Mais quand M. Pouce est réveillé, les histoires peuvent commencer.

Avec Nathalie M’Rica de Ma Fabrique à Mots.

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville